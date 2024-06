Italia-Bosnia (1-0), pagelle: Frattesi bomber! Poi 2 voti diversi − CdS

Italia-Bosnia si è conclusa 1-0, grazie alla rete di Davide Frattesi. Sono stati complessivamente tre i giocatori dell’Inter a giocare al Castellani di Empoli. Le pagelle.

PAGELLE INTERISTE – L’Italia, dopo il pareggio scialbo contro la Turchia, è riuscita a vincere contro la Bosnia per 1-0. Non una prova brillantissima degli azzurri, ma comunque migliore rispetto a quella di Bologna. Oggi la partenza verso la Germania perché sabato 15 si inizierà a fare sul serio con l’esordio contro l’Albania ad Euro 2024. In campo tre giocatori dell’Inter: Frattesi, Darmian e Dimarco. Quest’ultimo è entrato nella ripresa al posto di Raoul Bellanova. Voti positivi per i primi due, meno invece per il laterale mancino.

Italia-Bosnia, le pagelle: brilla Frattesi tra gli interisti!

VOTI – Frattesi si prende un bel 7 in pagella, è lui il migliore degli azzurri per Italia-Bosnia. Il centrocampista dell’Inter ha deciso il match grazie ad un bel piattone di destro su assist di Federico Chiesa. Quanto a Matteo Darmian. Il maturo difensore nerazzurro si prende un ottimo 6,5. Solita prova diligente, corretta e ordinata. Dei tre in difesa, scrive il Corriere dello Sport, è sicuramente il più “pulito”. Infine, Federico Dimarco. Ingresso negativo dell’esterno mancino, che sbaglia tre palle, una sanguinosissima: 5,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna