Inzaghi-Inter, chiudere entro una data! In agenda un vertice − CdS

Simone Inzaghi e l’Inter vogliono chiudere il discorso sul rinnovo prima di una data ben precisa. Inoltre, dirigenza e allenatore hanno in programma anche un altro tipo di vertice.

RINNOVO – La scorsa settimana Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, ha incontrato la dirigenza dell’Inter. Incontro non decisivo per la fumata bianca definitiva, ma manca sempre meno. C’è da limare qualche dettaglio, prima di mettere nero su bianco la firma sul prolungamento fino al 2027. Inzaghi, in ordine cronologico, dovrebbe essere il secondo a firmare il suo rinnovo: il primo sarà Nicolò Barella, che lo farà prima del debutto all’Europeo contro l’Albania. Inzaghi firmerà prima del raduno estivo, che inizierà nella seconda settimana di luglio.

Non solo rinnovo Inzaghi, ma previsto altro summit con l’Inter

VERTICE – Non è calendarizzato, ma, secondo il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni l’Inter e Inzaghi si incontreranno faccia a faccia per pianificare le strategie di mercato. Gli obiettivi rimangono i soliti: ossia non disperdere il valore del club tenendo tutti i big e puntellare la rosa con le pedine mancanti. In porta, avanza Martinez, mentre in attacco si fa sempre un nome del Genoa, ossia Albert Gudmundsson. Dal summit di mercato si potrà sapere molto di più.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno