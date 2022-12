Lautaro Martinez, ancora in panchina ai Mondiali. Poco spazio con Alvarez

Argentina-Croazia è la prima semifinale che si disputerà in ordine cronologico. Il Commissario tecnico della Seleccion Lionel Scaloni ha deciso sul terminale d’attacco: Julian Alvarez titolare, in panchina va ancora una volta Lautaro Martinez.

DELUSIONE – Il rigore decisivo segnato con l’Olanda ai quarti di finale non è abbastanza per giudicare positivamente l’esperienza in Qatar di Lautaro Martinez. Il numero 10 dell’Inter ha estremamente deluso ai Mondiali fino ad ora e il Commissario tecnico Lionel Scaloni ha deciso di sostituirlo. Da 3 partite ormai, con oggi 4 (vedi articolo), Julian Alvarez è il titolare dell’attacco dell’Argentina. Il giocatore del Manchester City ha segnato 2 gol in questa competizione e ha preso ormai il posto. Lautaro Martinez anche oggi dovrà accontentarsi di partire dalla panchina, l’obiettivo sarà incidere a partita in corso.

Lautaro Martinez, problemi fastidiosi

INFORTUNIO – Lautaro Martinez ha più volte ribadito di aver avuto a che fare con un fastidioso infortunio. I problemi alla caviglia lo hanno costretto ad infiltrazioni e le prestazioni ne hanno gravemente risentito. Le prime due partite hanno in qualche modo obbligato Scaloni a scegliere Alvarez, che forse è più funzionale per il gioco e per accompagnare Lionel Messi. Nonostante l’attaccante dell’Inter sia il capocannoniere dell’era Scaloni, lo stesso è riuscito a perdere la fiducia del suo Ct proprio nel momento più decisivo. Oggi ci sarà bisogno di un altro toro, quello visto con l’Olanda e di cui hanno goduto i tifosi dell’Inter nel corso degli anni.