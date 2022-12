Bacconi: «Brozovic, parametri diversi tra Croazia e Inter. Che numeri!»

Si intensificano le analisi sulla semifinale di questa sera tra Argentina e Croazia, che vedrà affrontarsi Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Proprio di quest’ultimo ha parlato l’ex – tra le altre – collaboratore tecnico dell’Inter Adriano Bacconi intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva.

STATISTICHE IMPORTANTI – Marcelo Brozovic è sicuramente uno dei protagonisti della gara di questa sera tra Argentina e Croazia, valevole per la semifinale dei Mondiali. L’ex collaboratore tecnico nerazzurro Adriano Bacconi ha fatto il punto sul centrocampista, sottolineandone i numeri: «Brozovic ha dei parametri molto più alti rispetto a quelli dell’Inter. Insieme a lui anche Kovacic e Modric hanno numeri impressionanti, per far capire la completezza del centrocampo della Croazia. Molto collaudato, con giocatori molto complementari».