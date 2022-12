Argentina-Croazia, le formazioni ufficiali: no sorprese, solo Brozovic dal 1′

Alle ore 20.00 scenderanno in campo Argentina-Croazia, queste le scelte dei CT Lionel Scaloni e Zlatko Dalic. Attesa per i due giocatori dell’Inter uno contro l’altro, solo Brozovic però dal primo minuto

IN CAMPO – Arriva la prima semifinale del Mondiale in Qatar, alle 20 (ore italiane) in programma Argentina-Croazia. Uno contro l’altro i due giocatori dell’Inter, Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. Solo uno però partirà titolare, ovvero il centrocampista croato. Nessuna sorpresa, dunque, nella Seleccion. Il Toro riconfermato in panchina nonostante il rigore decisivo contro l’Olanda ai quarti. Di seguito le formazioni ufficiali.

Argentina-Croazia, le formazioni ufficiali ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Paredes, Alexis Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT Lionel Scaloni CROAZIA (4-3-3): Livaković; Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modrić, BROZOVIC, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić. CT Zlatko Dalic