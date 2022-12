Paventi: «Lukaku consapevole ma anche molto carico! Sa bene una cosa»

Lukaku è tornato in anticipo ad Appiano Gentile dove sta lavorando in cerca della miglior forma fisica in vista di Inter-Napoli (vedi articolo). Paventi, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, parla delle sensazioni sprigionate dal belga in questi ultimi giorni

CONSAPEVOLEZZA – Romelu Lukaku è tornato ad Appiano Gentile dove lavora regolarmente in gruppo. Il belga deve dimenticare la delusione con il Belgio e provare a recuperare la miglior forma. Andrea Paventi parla proprio dell’atteggiamento del numero 90 dell’Inter: «Lukaku sembra molto consapevole di quello che è successo, però è anche molto carico e ha voglia di essere protagonista. Sa che fisicamente deve essere a posto per fare la differenza, sta lavorando con l’intensità giusta in vista del Napoli. Dovrà coincidere tutto per sprigionare quella potenza fisica che Lukaku ha e che va a incidere sulla sua emotività»