Lukaku, il lavoro procede bene: Betis-Inter primo test? L’obiettivo è uno

Lukaku è tornato ad Appiano Gentile in anticipo nel tentativo di recuperare la miglior forma in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio a San Siro. Il belga lavora pienamente in gruppo e sembra procedere nel migliore dei modi (vedi articolo). Intanto l’amichevole con il Betis in programma sabato potrà essere il primo test

RECUPERO – Romelu Lukaku dopo la delusione al Mondiale con il Belgio ha fatto ritorno ad Appiano Gentile in anticipo, segno della grande voglia di rimettersi in carreggiata per aiutare l’Inter a recuperare terreno in campionato. L’obiettivo è quello di rimettersi al 100% in vista della sfida del 4 gennaio contro il Napoli quando Simone Inzaghi spera di avere finalmente un reparto avanzato al completo.

Lukaku, primo test con il Betis? Il belga cerca di recuperare in vista di Inter-Napoli

Nel frattempo Lukaku lavora e tutto sembra procedere per il meglio. Sabato l’Inter affronterà in amichevole il Real Betis e molto probabilmente l’ex Chelsea avrà modo di giocare uno spezzone di partita o magari anche di più. Mettere minuti nelle gambe non può che servire per recuperare fiducia, forma fisica e ritmo. I pochi minuti disputati contro la Croazia hanno messo in luce una sfiducia generale preoccupante, bisogna agire proprio su questo aspetto per ritrovare il miglior Lukaku. Anche un gol in amichevole può rivelarsi molto utile.