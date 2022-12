Zancan: «Lautaro Martinez fuori dai titolari, un motivo. C’entra Messi»

Si avvicina il calcio d’inizio della prima semifinale di questi Mondiali, tra Croazia e Argentina. Il giornalista Federico Zancan è intervenuto negli studi di Sky Sport per fare il punto sulle scelte di formazione. Un commento anche sull’assenza dai titolari di Lautaro Martinez.

ASSENZA – Lautaro Martinez anche questa sera contro la Croazia partirà dalla panchina. Secondo il giornalista Federico Zancan il motivo è da ricercare in una precisa scelta di Lionel Scaloni e non solo: «La partita con l’Arabia Saudita ha fatto capire molte cose. La squadra non era in grado di gestire un tridente. Per quanto riguarda Lautaro Martinez il discorso è un po’ diverso: è uscito dalla formazione titolare perché Julian Alvarez ha fatto vedere di poter giocare meglio con Messi. Forse è stato proprio lo stesso Messi a volerlo in campo con lui».