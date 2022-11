Eriksen: «Contento di essere tornato, dopo quel problema enorme»

Per Eriksen oggi prima partita in un grande torneo continentale dopo l’arresto cardiaco di un anno e mezzo fa agli Europei. Il centrocampista ex Inter, a Rai Sport, ha commentato lo 0-0 di Danimarca-Tunisia (vedi articolo).

IL RITORNO – Christian Eriksen ha fatto novanta minuti in Danimarca-Tunisia, un momento particolare: «Sono molto contento di essere tornato, dopo il problema enorme che ho avuto lo scorso anno. L’altra volta era stata una vittoria, oggi non siamo andati oltre il pareggio. Ci aspettavamo un risultato migliore oggi, di sicuro la Francia sarà un avversario molto pericoloso. Ma per arrivare lontano come vogliamo fare dobbiamo migliorare la prestazione rispetto a oggi».