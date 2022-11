Marchisio: «Gol annullato Lautaro Martinez? Fuorigioco che farà scuola»

Lautaro Martinez si è visto annullare dal VAR il possibile 2-0 di Argentina-Arabia Saudita, con la Seleccion che ha poi clamorosamente perso 1-2 (vedi articolo). Marchisio, in collegamento da Doha per Il Circolo dei Mondiali su Rai 1, commenta il fuorigioco millimetrico ravvisato con la tecnologia.

DI UN SOFFIO – Lautaro Martinez pensava di aver segnato al suo esordio ai Mondiali, ma era in fuorigioco di pochissimo. Dopo l’episodio di Argentina-Arabia Saudita, l’ex calciatore Claudio Marchisio giudica il fuorigioco semiautomatico: «Una volta vincevi per dei millimetri o dei centimetri, adesso vedi fischiare. L’Argentina non vince questa partita per dei millimetri. Il problema è sul tempo, perché si gioca veramente tanto. Il fuorigioco di Lautaro Martinez? Farà scuola, ma le partite sono lunghissime con tantissime pause e lunghi recuperi. Questo non piace ai tifosi e in campo, bisogna arrivare al tempo effettivo».