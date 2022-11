La Danimarca non sfonda il muro Tunisia: pari all’esordio per Eriksen

Finisce 0-0 Danimarca-Tunisia. Primo match del gruppo D. In campo anche Eriksen, ex centrocampista dell’Inter. Danesi sfortunati nella ripresa, palo di Cornelius

RETI INVIOLATE − Partita dal grandissimo equilibrio quella tra Danimarca e Tunisia, valida per il gruppo D. In campo anche l’ex giocatore dell’Inter Christian Eriksen a guidare la sua Nazionale con la proverbiale classe. La squadra nordafricana gioca con grande temperamento facendo leva soprattutto sulla velocità in avanti di Jebali che lanciato a rete non trova di poco il gol del vantaggio. La Danimarca sale di rendimento nella ripresa alzando il baricentro contro una Tunisia più orientata a difendere il pari. Al 69′ è proprio Eriksen a sfiorare la rete dopo essersi liberato di due giocatori ma ottima la risposta di Dahmen. Tunisia che si salva due minuti più tardi. Corner dalla destra, torre per Cornelius che sotto porta colpisce clamorosamente il palo. Nel finale, visione al monitor dell’arbitro per possibile penalty contro la Tunisia. Ma si lascia andare. Il match termina dopo 9′ di recupero.