Zanetti deluso: «Argentina? Triste per il risultato! Contro Messico decisiva»

Zanetti si è espresso con grande rammarico dopo il clamoroso capitombolo dell’Argentina alla prima del Mondiale contro l’Arabia Saudita. Ora per Pupi testa al Messico

AMAREZZA − La delusione del vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, dopo il KO dell’Argentina: «Adesso è il momento di alzarsi in fretta e battere il Messico. Triste per il risultato. La verità è che tutto sembrava andare per il meglio con il primo gol velocissimo di Messi ma l’Arabia Saudita ha creduto di poter pareggiare e poi ha trovato anche il secondo gol che li ha portati in vantaggio e a difendere il risultato fino alla fine. L’Arabia Saudita è una squadra molto fisica, molto veloce, oltrepassava velocemente il nostro baricentro. Argentina pericolosa solo con Di María per tutto il secondo tempo, ma non siamo riusciti a pareggiare. Messico? Sicuramente una partita decisiva, dobbiamo vedere come gioca il Messico contro la Polonia ma sicuramente una partita decisiva». Pupi ha parlato a Bitbol.