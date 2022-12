Dumfries il migliore dei suoi nell’ottavo Olanda-Stati Uniti, le pagelle – TS

Dumfries nell’ottavo di finale tra Olanda e Stati Uniti ha offerto una prestazione più che sontuosa. Secondo le pagelle stilate da Tuttosport il terzino dell’Inter è stato il migliore in campo della sua nazionale.

GRANDE PRESTAZIONE − Con la vittoria di ieri nell’ottavo di finale contro gli Stati Uniti, l’Olanda si è assicurata la qualificazione ai quarti. A guidare gli Oranje con una grande prestazione è stato Denzel Dumfries. Il terzino dell’Inter ha contribuito alla vittoria della sua nazionale, fornendo due assist e siglando anche il gol del definitivo 3-1. Secondo le pagelle di Tuttosport il titolo di migliore in campo va proprio a lui, che con il suo 7,5 supera i 7 di Daley Blind, Memphis Depay e Virgil van Dijk, così come del commissario tecnico Louis van Gaal. Dumfries ha inoltre vinto il premio di Man of the Match dalla FIFA (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Walter Perosino