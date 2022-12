Dumfries protagonista con l’Olanda e il valore schizza: la cifra fatta dall’Inter – TS

Dumfries ieri è stato il migliore in campo in Olanda-Stati Uniti 3-1, con due assist e un gol (vedi articolo). Per Tuttosport la sua prestazione certifica come il valore sia aumentato: un vantaggio anche per l’Inter.

RICHIESTO – Denzel Dumfries ieri ha deciso Olanda-USA, in tutti i sensi. Il laterale dell’Inter prima ha fornito gli assist per il vantaggio di Memphis Depay e Daley Blind, poi si è messo in proprio e (su suggerimento proprio di Blind) ha firmato il definitivo 3-1. Tuttosport esalta la sua prova, ma non solo: per il quotidiano di Torino è in positivo tutta la sua esperienza ai Mondiali, dove pure era arrivato con qualche acciacco. Per Dumfries non calano le voci di mercato, nonostante lui stesso le abbia smentite ieri (vedi articolo). Con l’Inter che entro il 30 giugno deve ancora fare almeno trenta milioni di introiti questo è un vantaggio anche in chiave cessioni. Nel caso di un ritorno del Chelsea la valutazione è già fatta: sessanta milioni, contro i quaranta che si pensava prima del Qatar. I Blues restano interessati, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta vedono in Dumfries l’unico che può portare grosse cifre anche a gennaio. E le prestazioni in Qatar da qui in avanti possono solo aumentare il prezzo.

Fonte: Tuttosport – Raffaele R. Riverso