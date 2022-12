Brozovic bocciato nonostante l’infortunio: votaccio in Argentina-Croazia – CdS

Brozovic, come confermato anche stamattina (vedi articolo), è uscito al 50′ di Argentina-Croazia per un infortunio. Nonostante il problema fisico il Corriere dello Sport boccia la prestazione del centrocampista dell’Inter: è fra i peggiori in campo.

MALE IN SEMIFINALE – Marcelo Brozovic era atteso da un appuntamento di spessore: non solo è andata male a livello di squadra, con Argentina-Croazia 3-0, ma anche personale. Il Corriere dello Sport, oltre all’infortunio, dà 4.5 al centrocampista dell’Inter. Il quotidiano romano lo boccia per aver perso il pallone sulla trequarti argentina da cui nasce il momentaneo 2-0 di Julian Alvarez. In più, sul rigore, non era nella posizione davanti alla difesa che Zlatko Dalic aveva pensato. Come lui, da peggiori in campo, 4.5 anche a Josko Gvardiol, Andrej Kramaric e Dejan Lovren. E il sostituto di Brozovic non fa molto meglio: Bruno Petkovic prende 5.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida