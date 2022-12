Esposito all’Anderlecht già finita: oltre all’Empoli si somma un’altra squadra – CdS

Esposito ha avuto un rendimento pessimo all’Anderlecht: appena due gol in ventuno presenze (con 753′ complessivi). L’esperienza in prestito in Belgio è già finita, l’Inter lo riprende e il Corriere dello Sport parla di due squadre interessate fra cui l’Empoli.

NUOVA OPZIONE – Sebastiano Esposito è destinato a cambiare squadra nel prossimo mercato di gennaio. L’attaccante classe 2002, che finora non ha avuto prestiti troppi fruttiferi, torna all’Inter dopo sei mesi all’Anderlecht. Per il Corriere dello Sport è fra i tanti nomi in attacco che si potranno muovere subito. L’Empoli deve prendere due attaccanti e vuole Esposito, da settimane i toscani hanno in mano Francesco Caputo ma devono concludere la trattativa con la Sampdoria. C’è anche il Lecce come nuovo interesse, visto che a sua volta è alla ricerca di una punta. Per Esposito il trasferimento è in arrivo.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta