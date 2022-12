Brozovic, l’Inter trema: fuori per infortunio in Argentina-Croazia, ora esami – CdS

Per Brozovic l’uscita dal campo al 50′ di Argentina-Croazia, che inizialmente sembrava una sorprendente scelta tecnica del CT Dalic, è avvenuta invece per infortunio. Dopo le parole del post partita (vedi articolo), il Corriere dello Sport aggiorna parlando di esami previsti in giornata: rischia di nuovo l’Inter.

ANCORA UNA VOLTA – Come a fine settembre l’Inter è in ansia per le condizioni di Marcelo Brozovic per colpa della nazionale. Al 50′ di Argentina-Croazia 3-0 di ieri (vedi articolo) il commissario tecnico Zlatko Dalic ha tolto il numero 77, si pensava per provare a dare una svolta visto il doppio svantaggio in quel momento. Invece la sostituzione è avvenuta per noie muscolari. Brozovic, anticipa il Corriere dello Sport, si sottoporrà nella giornata di oggi a degli esami per capire l’entità dell’infortunio. Il rischio, più che per la finale terzo-quarto posto dei Mondiali di sabato, è in vista di Inter-Napoli del 4 gennaio. Brozovic già aveva dovuto saltare un mese di partite con l’Inter a ottobre, per un infortunio avuto con la Croazia sempre a livello muscolare. Ora il nuovo problema fisico e a preoccuparsi è molto di più Simone Inzaghi di Dalic. Presumibili nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Brozovic nel corso della giornata.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania