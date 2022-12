Visnadi: «Dumfries? Se Inter non arriva tra le prime 4, più di una cessione»

Visnadi spiega la posizione di Dumfries all’Inter e le intenzioni del club. Ma tanto dipenderà soprattutto dai risultati che il club riuscirà ad ottenere in campionato da gennaio a giugno

NECESSITÀ − In merito al futuro dell’olandese, Gianni Visnadi si è espresso così su Radio Radio: «Dumfries al Chelsea per 60 milioni? Si tratta di capire dove comincia il desiderio dell’Inter a vendere questo giocatore a questa cifra e dove può arrivare il club che vorrebbe prenderlo. L’Inter ha la necessità che tutti conosciamo ma se vendi Dumfries ne devi prendere un altro e a 15 non ti va sempre bene. Adesso ha la necessità di chiudere nelle prime quattro questo campionato, altrimenti i giocatori da vendere diventano due e non uno».