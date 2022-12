Argentina, ultimo allenamento prima della finale: Scaloni ha le idee chiare

L’Argentina alle 12 ha iniziato l’ultima sessione di allenamento del Mondiale in vista della finale in programma domenica 18 dicembre contro la Francia. Lionel Scaloni scioglie gli ultimi dubbi di formazione dopo aver parlato in conferenza stampa (vedi QUI).

ULTIMO ALLENAMENTO – L’Argentina si prepara in vista della finale del Mondiale contro la Francia. Ultimo allenamento in Qatar alla vigilia della sfida che si disputerà allo stadio Lusail. Lionel Scaloni scioglie gli ultimi dubbi di formazione anche se ha le idee abbastanza chiare e non cambierà molto rispetto le ultime uscite dell’Argentina. Nella giornata di ieri il CT ha provato tre moduli diversi: 5-3-2, 4-3-3 e 4-4-2. Angel Di Maria è guarito a sarà a disposizione in vista della finale. Probabile che venga inserito in attacco con Lionel Messi e Julian Alvarez. Questo significa che Lautaro Martinez ripartirà, ancora una volta, dalla panchina.

Di seguito la probabile formazione dell’Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Christian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez e Angel Di Maria.

Fonte: TyC Sports