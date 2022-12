Scaloni: «Argentina gruppo spettacolare. Correa e altri saranno qui!»

Lionel Scaloni in conferenza stampa alla vigilia della finale Mondiale tra Argentina e Francia, ha parlato dell’importanza della partita sottolineando soprattutto la compattezza del gruppo, anche chi non avrà l’opportunità di disputare la finale come Joaquin Correa.

TUTTI UNITI – Scaloni parla della finale del Mondiale e aggiunge: «L’Argentina è un gruppo spettacolare, chiunque gioca è pronto a morire per questa maglia offrendo il massimo, titolari o panchina. Il gruppo squadra sta attraversando adesso il miglior momento di sempre. Ci tengo anche a sottolineare che saranno qui con noi in finale anche Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Martinez Quarta, Nico Dominguez, Pereyra e Juan Musso, non voglio dimenticare nessuno. Ci riempe di orgoglio essere tutti qui presenti. Dobbiamo goderci questa finale, soprattutto se dovesse essere l’ultima partita di Lionel Messi con l’Argentina».