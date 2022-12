Inzaghi costretto a fare a meno di quattro giocatori per la sfida di oggi – SM

L’Inter affronterà il Real Betis a Siviglia in quella che sarà la terza amichevole durante la sosta. Inzaghi dovrà fare a meno di quattro elementi della sua rosa.

QUATTRO – Come riporta Sport Mediaset, saranno in quattro a non partire per Siviglia. Si tratta di André Onana, Romelu Lukaku, Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. Per Lukaku si puntano le due amichevoli contro Reggina e Sassuolo per valutarne i progressi sul piano della condizione. L’obiettivo è includerlo tra le opzioni in attacco in vista della sfida contro il Napoli dopo la sosta. L’unica punta disponibile è Edin Dzeko, a cui probabilmente verrà affiancato Henrikh Mkhitaryan nel 3-5-1-1 che verrà provato stasera contro il Real Betis. Attendendo il ritorno dal Mondiale di Lautaro Martinez.

RINCORSA – Al momento sono 11 i punti che separano la squadra di Simone Inzaghi dal Napoli di Luciano Spalletti. nonostante ciò, il tma della rincorsa è di assoluta attualità. Nel frattempo, come la Juventus ha fatto per Pogba, l’Inter lascerà partire Correa per il Qatar. Al termine dell’allenamento di oggi raggiungerà i compagni dell’Argentina per sostenerli nella finale contro la Francia.