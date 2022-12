Inter-Napoli, l’importanza di vincere per riprendersi il proprio posto

L’Inter il 4 gennaio affronterà il Napoli di Luciano Spalletti alla ripresa del Campionato. Simone Inzaghi deve trovare i 3 punti per ripartire al meglio.

VINCERE – Il Mondiale si avvicina alla fine, tra poco le rose torneranno al completo. Il 4 gennaio riprenderà la Serie A e i nerazzurri affronteranno il Napoli dell’ex Luciano Spalletti (leggi le sue parole). Gli azzurri hanno ben 11 punti di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi che non può sbagliare questa gara. L’Inter quest’anno non ha mai vinto uno scontro diretto, fatta eccezione forse per l’ultima gara contro l’Atalanta. Vincere contro il Napoli manderebbe un segnale importante al Campionato.

INCERTEZZA – Contro il Napoli non sarà certamente una partita facile. I partenopei hanno avuto un inizio straordinario, pareggiando due partite e vincendo tutte le altre. Il migliore attacco della Serie A, che affronterà il secondo, guidano gli azzurri 37 a 34 gol fatti. La squadre di Spalletti ha però la terza miglior difesa con 12 gol subiti, a differenza dei 22 dei nerazzurri. La difesa è forse proprio l’aspetto più importante che deve cambiare. Il reparto difensivo è quello più in bilico della rosa, con la maggior parte dei giocatori con il contratto vicino alla scadenza. Una sorta di incertezza generale nel futuro che si è vista anche in campo.

CREDERE – L’Inter arriverà a questa gara con diverse questioni. Ci si augura che la situazione riguardo il rinnovo di Milan Skriniar sia conclusa. In modo tale che si possa partire con la consapevolezza di chi sarà il capitano delle prossime stagioni. Figura incerta al momento considerando le situazioni dello slovacco e di Samir Handanovic. L’attacco poi bisognerà vedere da chi sarà formato. Al momento l’unica punta disponibile è l’eterno Edin Dzeko. Non a caso nelle amichevoli è stato provato Henrikh Mkhitaryan dietro il bosniaco nel 3-5-1-1. I 3 punti contro il Napoli darebbero la forza e la convinzione al gruppo di poter credere ancora in questo Scudetto.