Spalletti avvisa l’Inter: «Napoli pronto per le sfide alla ripresa del campionato!»

Luciano Spalletti è carico in vista della ripresa del campionato, dove subito il 4 gennaio se la vedrà contro l’Inter cercando di difendere il primo posto in classifica. Il tecnico del Napoli è stato intervistato da Sky Sport.

CONDIZIONE OTTIMALE – Spalletti parla della condizione della sua squadra durante questa pausa invernale: «I ragazzi hanno affrontato la pausa dal campionato in maniera corretta. La società ha organizzato benissimo questo ritiro in un luogo perfetto per noi (in Turchia, ndr). I ragazzi mi sembrano abbastanza in condizione e giocare partite di livello ci serve a prepararci ancora di più per l’inizio del campionato. Sono convinto che offriranno una buona prestazione a tutti i nostri tifosi. Siamo già dentro quello che saranno le grandi sfide che giocheremo alla ripresa del campionato».