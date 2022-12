Skriniar, in Real Betis-Inter crescita da confermare: serve prova da leader

Milan Skriniar scenderà in campo questa sera nell’amichevole fra Real Betis ed Inter. Il difensore slovacco dovrà confermare la buona prova mostrata contro il Salisburgo

LEADER – Milan Skriniar ha mostrato segnali di miglioramento nella sfida amichevole contro il Salisburgo. Lo slovacco aveva aperto la serie di amichevoli, contro lo Gzira United, con una performance lontana dai suoi standard: sua, l’incertezza, che ha permesso alla squadra maltese di iscriversi al tabellino del match, poi perso 5-1. Contro gli austriaci, però, lo slovacco è apparso meno goffo ed impacciato e la performance è certamente salita di livello. Contro il Real Betis, questa sera, Skriniar dovrà confermare i miglioramenti mostrati provando a salire ulteriormente di livello: la sfida contro il Napoli incombe, un match che l’Inter non può fallire. Per accoricare in classifica e tornare ad accarezzare il sogno scudetto, i nerazzurri avranno bisogno del loro leader difensivo al top della forma.