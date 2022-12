Carboni, in Real Betis-Inter altra chance per dimostrare! Inzaghi osserva

Valentin Carboni, giovane gioiello dell’Inter, dovrebbe scendere in campo nella sfida amichevole in programma fra i nerazzurri ed il Real Betis. Per l’argentino un’altra chance per dimostrare il proprio valore: Inzaghi osserva

OCCASIONE – Valentin Carboni sarà certamente l’osservato speciale in Real Betis-Inter. Per il giovane talento sarà un’altra importante occasione da sfruttare per mostrare il proprio valore: contro gli spagnoli, vista l’attuale situazione in attacco dell’Inter, con Lautaro Martinez ancora al Mondiale, Correa infortunato e Lukaku che si allena ad Appiano, il calciatore scenderà certamente in campo. L’argentino dovrebbe però partire dalla panchina: in attacco, titolari, partiranno Mkhitaryan e Dzeko. Carboni, quindi, avrà spazio a gara in corso: proverà ad incidere come fatto contro il Salisburgo, match in cui ha anche siglato il gol del definitivo 4-0. Questa, e le prossime amichevoli, daranno indizi sul possibile futuro del giovane talento.

FUTURO – Nelle prossime partite Carboni dovrà mostrare il suo talento e dimostrare, a se stesso e ad Inzaghi, di poter essere già un fattore importante per l’Inter. Il tecnico nerazzurro osserverà con attenzione gli eventuali progressi dell’attaccante, che affronterà avversari di alto livello. In caso di responso positivo chissà che Inzaghi non pensi di dare più spazio al giovane argentino nel prosieguo della stagione.