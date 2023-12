Pioli: «Inter e Juventus fortissime, ma noi siamo il Milan. Scudetto!»

Stefano Pioli non guarda affatto ai primi quattro posti in classifica. L’allenatore del Milan ha parlato per Dazn della partita contro il Frosinone e della distanza da Inter e Juventus.

DISTANZA – Stefano Pioli guarda in alto in campionato: «L’obiettivo minimo è arrivare tra le prime quattro, ma noi siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice. Chiaramente alla fine vince uno, sappiamo che dobbiamo fare qualcosa anche quest’anno di straordinario se vogliamo vincere il campionato. Inter e Juventus sono squadre fortissime. Dobbiamo puntare in altro, altrimenti il lavoro quotidiano sarà poco utile. Non potremmo dire di essere contenti di arrivare quarti o terzi, sogniamo qualcosa di più grande. Dobbiamo però lavorare per farlo, noi lo facciamo».