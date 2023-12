Pioli: «Continuità per lottare per il vertice. Dobbiamo accelerare»

Il Milan trova la seconda vittoria consecutiva con il Frosinone, Stefano Pioli torna a guardare in alto in campionato su Sky Sport.

SCUDETTO – Il Milan non è uscito dalla lotta Scudetto, Stefano Pioli ci crede: «Il campionato è lungo, tocca a noi accelerare se vogliamo lottare per le prime posizioni. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dimostrato tanta voglia, era un momento delicato visti gli infortuni e le assenze che avevamo. Io il presidente lo sento spesso in questa stagione, come tutti i proprietari chiede delucidazioni su certe situazioni. Ha chiesto sulla Champions League, è stato un incontro positivo e costruttivo che dà più stimoli per fare il nostro lavoro. Vuole conoscere tutto, è molto presente. Dobbiamo trovare continuità per provare a lottare fino alla fine del campionato per il vertice»