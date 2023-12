Milan, 3 gol per 3 punti contro il Frosinone. Inter più vicina

Il Milan supera agevolmente l’impegno del sabato sera a San Siro contro il Frosinone. 3-1 il risultato finale, non ci sono troppi problemi per i rossoneri. L’Inter adesso è più vicina.

INSIDIA – Il Milan vince ancora in campionato. 3-1 secco al Frosinone e sei punti nelle ultime due partite a San Siro per i rossoneri. La partita contro la squadra di Eusebio Di Francesco non è delle più difficili, anche se l’uomo decisivo è Mike Maignan. Al 42′ para a tu per tu un tiro di Cuni, nell’azione dopo Luka Jovic trova una rete su un regalo della difesa avversaria. Il portiere francese è protagonista nel secondo tempo con un assist da rinvio per Christian Pulisic, che al 50′ con lo scavetto supera per la seconda volta Stefano Turati. La rete finale arriva da Fikayo Tomori su sponda dell’attaccante serbo. Il gol della bandiera per il Frosinone lo sigla Marco Brescianini. Adesso il Milan è vicino all’Inter: soli tre punti di distanza, i nerazzurri saranno impegnati domani contro il Napoli.