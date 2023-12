Schmidt: «Giocato ottimo calcio con l’Inter. Siamo stati fantastici»

L’Inter viene dal grandissimo pareggio in trasferta a Lisbona contro il Benfica in Champions League. Roger Schmidt in conferenza stampa torna sulla gara europea.

VISIONI –Roger Schmidt è rimasto fermo al primo tempo di Benfica-Inter, oggi in conferenza stampa ha sottolineato: «Abbiamo già recuperato dalla partita di mercoledì. Secondo me nelle ultime tre partite abbiamo giocato molto bene, ottimo anche mercoledì contro l’Inter. Abbiamo giocato un ottimo calcio, abbiamo dimostrato qualità tattica, nel pressing, nel contro pressing, con la palla siamo stati fantastici, abbiamo trovato soluzioni, anche in transizione offensiva siamo stati molto bravi».