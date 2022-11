Juventus, Allegri ha 12 assenti col PSG! Ma per l’Inter possono tornare in 3

La Juventus domani alle 21 giocherà l’ultima partita di Champions League, in casa col PSG. Allegri si trova una formazione molto rimaneggiata, ma dei dodici assenti in tre possono tornare per l’Inter.

QUANTE ASSENZE! – La Juventus, prima di poter pensare all’Inter, ha una partita di Champions League col PSG. Domani alle 21 all’Allianz Stadium i bianconeri – già eliminati – devono non fare peggio del Maccabi Haifa (che ha in contemporanea il Benfica in casa), per finire terzi e andare in Europa League. Facendo lo stesso risultato conta la differenza reti, -3 i bianconeri e -9 gli israeliani. Massimiliano Allegri ha praticamente una squadra assente: Sky Sport segnala come per domani manchino i difensori Gleison Bremer, Mattia De Sciglio e Danilo da Silva, i centrocampisti Leandro Paredes, Paul Pogba e Weston McKennie, gli esterni Samuel Iling-Junior, Federico Chiesa e Marley Aké più gli attaccanti Dusan Vlahovic, Angel Di Maria e Kaio Jorge. Un mix di big e seconde linee.

CHI RIENTRA? – Per Juventus-Inter Allegri potrebbe però riavere un quarto di questi indisponibili. Il sicuro rientro è quello di Danilo, che domani col PSG sarà squalificato ma in Serie A no. In più Bremer e Di Maria sono tornati a lavorare parzialmente in gruppo, perciò da Torino c’è fiducia per poterli vedere quantomeno fra i convocati. Da escludere invece la presenza di Pogba, che salterà anche i Mondiali (vedi articolo). Per McKennie ieri la società ha fatto sapere che la situazione sarà valutata giorno dopo giorno (vedi articolo). Anche lui non è da escludere, al momento, per Juventus-Inter di domenica.