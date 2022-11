Sanchez: «Conte chiede molto ai giocatori. Se non sei al 100% non giochi»

Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, ha parlato anche di Antonio Conte, suo allenatore all’Inter e ora tecnico del Tottenham che affronterà in Champions League.

ALLENATORE – Queste le parole in conferenza stampa da parte di Alexis Sanchez, attaccante del Marsiglia, su Antonio Conte, tecnico del Tottenham e suo allenatore all’Inter. «Antonio Conte è un allenatore che chiede molto ai suoi giocatori – si legge su OM.fr –. Se non sei al 100%, non giochi».