Pogba l’agente conferma: salta la gara con l’Inter e non solo

Paul Pogba salterà sicuramente Juventus-Inter. Il centrocampista francese ha subito una lesione che si pensava lo tenesse fuori solo per due settimane.

ULTIME – Paul Pogba non ci sarà in Juventus-Inter. Il centrocampista francese non ha ancora giocato un minuto dal suo rientro in bianconero. A sei giorni dal Derby d’Italia la sua assenza è ormai sicura. A confermarlo è direttamente il suo agente. Rafaela Pimenta ha dato una brutta notizia ai tifosi juventini ma anche quelli francesi. Il Polpo infatti salterà anche il Mondiale in Qatar 2022.