VIDEO – Precedenti Bayern Monaco-Inter: zero sconfitte in Germania!

Bayern Monaco-Inter di stasera (ore 21.00) sarà la quarta partita dei nerazzurri in casa dei bavaresi. E i precedenti sono tutti favorevoli agli uomini di Simone Inzaghi.

MAI SCONFITTI – Stasera l’Inter affronterà il Bayern Monaco in Baviera per la quarta volta nella sua storia (qui tutti gli aggiornamenti LIVE). E finora i precedenti sorridono (quasi) tutti ai nerazzurri. A partire dal primo assoluto, che risale al 23 novembre 1988, andata degli ottavi di finale di Coppa UEFA. In quell’occasione l’Inter di Giovanni Trapattoni, futura Campione d’Italia, si impose con un netto 0-2. Apre i conti Aldo Serena e chiude Nicola Berti, con quello che probabilmente rimane il gol più bello della sua carriera. Un coast to coast inarrestabile da area ad area, senza che nessun avversario potesse fermarlo. Il secondo precedente in Baviera arriva invece il 5 dicembre 2006, anche lì ultima giornata dei gironi di Champions League, con Inter e Bayern Monaco già qualificate agli ottavi. Al vantaggio di Roy Makaay risponde Patrick Vieira in pieno recupero, definendo l’1-1 finale.

Bayern Monaco-Inter, ultimo precedente da sogno

ALL’ULTIMO RESPIRO – Si arriva poi al terzo e ultimo precedente, il più dolce finora. Il 15 marzo 2011 l’Inter arriva a Monaco per ribaltare lo 0-1 subito a San Siro, nell’andata degli ottavi di Champions League. Vincere aveva una doppia valenza quella sera: passare il turno e confermare il verdetto di dieci mesi prima. Più precisamente quello del 22 maggio 2010, quando i nerazzurri alzarono al cielo la Champions League davanti proprio ai bavaresi. La sfida del 2011 inizia nel migliore dei modi, con Samuel Eto’o che firma il vantaggio dopo tre minuti. Ma alla mezz’ora i padroni di casa sono già sul 2-1 grazie ai gol di Mario Gomez e Thomas Muller. Al 64′ arriverà il pareggio di Wesley Sneijder, e poi inizia il film che si chiude magistralmente a un minuto dal novantesimo. Quando Goran Pandev trova il gol del 2-3, che fa impazzire di gioia i tifosi dell’Inter. Con questo ultimo precedente, fanno due vittorie su tre per i nerazzurri a Monaco di Baviera. Un bilancio positivo che gli uomini di Simone Inzaghi cercheranno di non rovinare stasera.

Video della partita Bayern Monaco-Inter (2-3) del 15 marzo 2011, dal canale YouTube del club nerazzurro