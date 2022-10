Juventus, non solo Pogba: un altro a rischio per la partita contro l’Inter

Dopo la conferma da parte dell’agente (vedi articolo) è arrivato anche il comunicato della Juventus. Paul Pogba salterà sicuramente la gara contro l’Inter. Oltre a lui a rischio anche Weston McKennie.

OUT- La notizia delle ultime ore riguarda Paul Pogba. Il neo acquisto della Juventus salterà la gara contro il PSG e anche quella contro l’Inter. L’agente del francese ha annunciato che salterà anche il Mondiale in Qatar. Oltre a lui, a rischio per Juventus-Inter c’è anche Weston McKennie.

Il comunicato

Questo il comunicato sul sito ufficiale della Juventus: “Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical. Questi hanno evidenziato un quadro di sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti del J Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo”.