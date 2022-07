Inter-Milanese, la formazione iniziale: novità Darmian e D’Ambrosio – CdS

Nell’allenamento congiunto di ieri, Inter-Milanese 10-0 (vedi highlights), Inzaghi ha provato il 3-4-1-2 dall’inizio con alcune novità, fra cui Darmian e D’Ambrosio. Il Corriere dello Sport riporta la formazione iniziale della partitella di Appiano Gentile, giocata a porte chiuse e senza trasmissione in diretta.

GLI UNDICI – Qualche novità da parte di Simone Inzaghi per Inter-Milanese, l’allenamento congiunto di ieri. Intanto una piccola variazione sul modulo, col passaggio dal 3-5-2 della scorsa stagione al 3-4-1-2 (vedi articolo). A fare il trequartista, fa sapere Andrea Ramazzotti per il Corriere dello Sport, è stato Joaquin Correa dietro Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Si è visto qualcosa di diverso però anche in difesa, contando che manca praticamente tutto il pacchetto arretrato. Matteo Darmian ha fatto il braccetto di destra, Danilo D’Ambrosio un inedito centrale. In porta ha cominciato Samir Handanovic, fresco di rinnovo, nella ripresa spazio per André Onana che non ha dovuto effettuare nemmeno una parata. Non hanno svolto il test Roberto Gagliardini e Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo). Questa la formazione iniziale di Inzaghi per Inter-Milanese: Handanovic; Darmian, D’Ambrosio, Fontanarosa; Bellanova, Asllani, Agoumé, Gosens; Correa; Lukaku, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti