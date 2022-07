Skriniar, tempi brevi PSG o l’Inter attiva il piano B! Con altre cessioni – TS

Skriniar è atteso oggi ad Appiano Gentile (vedi articolo), nonostante il PSG non abbia smesso di trattarlo. L’Inter però si sta cautelando e Tuttosport rivela il piano B della società senza cedere lo slovacco.

NESSUN SACRIFICIO? – C’è uno scenario, non troppo remoto, che vedrebbe l’Inter con Milan Skriniar in rosa nella stagione appena iniziata. Questo nonostante il pressing del PSG, che nei prossimi giorni è atteso faccia una nuova offerta per il difensore (vedi articolo). Il piano B, segnalato da Tuttosport, si concretizzerà nel caso in cui da Parigi non dovessero arrivare rilanci convincenti in tempi brevi. Nel caso Skriniar rinnoverebbe con l’Inter, togliendosi di fatto dal mercato. Così l’obiettivo del bilancio, da chiudere con un saldo in attivo sul mercato entro il 30 giugno 2023, sarebbe raggiunto con le cessioni di Andrea Pinamonti e altri giocatori. La vendita di peso sarebbe rinviata a gennaio, maggio o giugno del 2023. Il quotidiano di Torino, tuttavia, mette ancora come favorita la partenza di Skriniar direzione PSG.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini