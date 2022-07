Gagliardini e Mkhitaryan fuori da Inter-Milanese per ‘infortunio’: le condizioni – TS

All’allenamento congiunto di ieri, Inter-FC Milanese 10-0 (vedi highlights), non hanno preso parte Gagliardini e Mkhitaryan. I due, reduci da infortunio, hanno saltato il primo test stagionale: Tuttosport dà le condizioni.

GLI ASSENTI – All’allenamento congiunto Inter-FC Milanese, disputato nel tardo pomeriggio di ieri ad Appiano Gentile, non c’erano Roberto Gagliardini e Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista è ancora alle prese con un infortunio accusato sul finire della scorsa stagione, l’armeno con la ricaduta nella finale di UEFA Europa Conference League. Per loro, comunque, i problemi fisici sono ormai alle spalle. Tuttosport segnala come si siano già allenati in gruppo e stanno bene. Da capire se ci sarà spazio per almeno uno fra Gagliardini e Mkhitaryan martedì in Lugano-Inter.

Fonte: Tuttosport – F.M.