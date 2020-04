FOTO – Sensi ‘sbaglia’ outfit: “Buona Pasqua a tutti! Sperando che…”

Sensi si unisce agli auguri di buona Pasqua, già fatti dall’Inter a tutti i suoi tifosi. Il numero 12 nerazzurro – attraverso una foto pubblicata su Instagram – mostra il curioso outfit scelto per l’occasione

BUONA PASQUA – Dopo l’intervista di mercoledì scorso (vedi articolo), Stefano Sensi coglie l’occasione per fare i migliori auguri di Pasqua a tutti. Il centrocampista dell’Inter si fa immortalare in compagnia della fidanzata Giulia vestendo panni forse un po’ troppo extra-large rispetto agli standard, dando vita a una foto piuttosto divertente. Tutto molto casalingo, come richiesto dalla giornata odierna. Questo il messaggio di Sensi: “Auguri di una buona Pasqua a tutti! Con la speranza che questo periodo difficile passi in fretta per tornare tutti a riabbracciarci!”. Di seguito la foto pubblicata da Sensi su Instagram.