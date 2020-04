Serie A, come riprendere: per l’Inter esclusa l’ipotesi...

Serie A, come riprendere: per l’Inter esclusa l’ipotesi campo neutro – SM

La Serie A comincia a organizzarsi per la ripresa: già stabilito un calendario per visite mediche e ripresa allenamenti, escluso il campo neutro per le squadre delle zone più colpite dal contagio tra le quali l’Inter

Secondo “Sport Mediaset” la Serie A ha già stabilito dei calendari per regolamentare la ripresa delle attività. COn deroga governativa ai decreti in vigore, le società sono mobilitate dal 27 aprile per le visite mediche. Gli allenamenti riprenderanno il 4 maggio nei centri sportivi e seguiranno rigidi protocolli per la sanificazione e il controllo medico sugli atleti. Il 27 maggio dovrebbero essere recuperate le partite rinviate, tra le quali Inter-Sampdoria, e poi al 30-31 maggio si ricomincerà col calendario regolare per giocare ogni tre giorni, in notturna e a porte chiuse. Da escludere l’ipotesi del campo neutro per le squadre lombarde Inter, Milan, Atalanta e Brescia, tra le zone più colpite dal contagio: tutte le squadre dovrebbero giocare nei loro stadi.