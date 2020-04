Inter-Brescia destinata a non giocarsi mai? Altro che Inter-Sampdoria

L’Italia sta cercando un modo per ripartire, anche per quanto riguarda il calcio. In Serie A però non tutti la pensano allo stesso modo. Sfogliando il calendario, in caso di ripartenza, Inter-Brescia si candida a diventare l’ennesima occasione per “falsare” la stagione. Come se ce ne fosse bisogno, soprattutto dopo Inter-Sampdoria…

UNA (NON) PARTITA – La 29ª giornata di Serie A offre un’imperdibile Inter-Brescia a San Siro. La terza ospita l’ultima, stando alla classifica attuale. Questo in un campionato normale, ovviamente. Ed è quello che vorrebbero alcuni. Stando però alle ultime dichiarazioni del Presidente Massimo Cellino (vedi articolo), Inter-Brescia non si giocherà mai. Così come tutte le altre partite delle Rondinelle, destinate alla Serie B. A prescindere dalle decisioni prese una volta ripresa l’attività agonistica al termine – si spera – dell’emergenza Coronavirus. In un periodo storico come questo, prendere una posizione così netta non è da poco. Ammesso che Cellino mantenga la parola. La curiosità, quindi, sarà nel vedere che tipo di reazione comporterà ai vertici del calcio italiano (3-0 a tavolino?). E considerando che, teoricamente, non è mai esistita una data per recuperare Inter-Sampdoria, chissà cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi in termini di regolamento…