FOTO – A. Stankovic come Lukaku e Dimarco: anche lui è a Roc Nation

Aleksandar Stankovic segue Federico Dimarco e Romelu Lukaku. Il giovane centrocampista di proprietà dell’Inter è soltanto l’ultimo giocatore a far parte della “famiglia” Roc Nation, l’agenzia fondata dal rapper Jay-z che vanta tanti grandi calciatori come Kevin De Bruyne, ma anche altri sportivi come LaMelo Ball e Cheslin Kolbe e tanti altri.

AGENZIA – Roc Nation dà il benvenuto in “famiglia” al giovane Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan e centrocampista di proprietà dell’Inter: «Entra a far parte della “Roc Family” per una rappresentazione completa in campo e fuori il campo. Benvenuto Aleksandar Stankovic!». L’agenzia cura gli interessi e l’immagine già di Romelu Lukaku e di Federico Dimarco, ma anche di tanti altri sportivi nel mondo del calcio e non. Di seguito il post pubblicato sui social.

Joining the #RocFam for full on pitch and off pitch representation. Welcome Aleksandar Stanković 💎 pic.twitter.com/SzHfIDX795 — Roc Nation Sports International (@RocNationSI) June 26, 2023

Fonte: Pagina Twitter [Roc Nation]