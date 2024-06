Lukaku, Conte non è l’unico: rispunta la pista Milan! Ostacolo Chelsea – Sky

Romelu Lukaku torna al centro del calciomercato. Conte e il Napoli non sono gli unici interessati. Rispunta il Milan, che però deve vedersela con il Chelsea. C’è un ostacolo.

CORTEGGIATORI – Dopo la telenovela costruita ai danni dell’Inter lo scorso anno, anche per questa estate Romelu Lukaku sembra destinato ad essere protagonista del calciomercato. Nelle ultime settimane il calciatore belga è entrato nel vortice delle trattative, venendo accostato al nome di Antonio Conte. Il prossimo allenatore del Napoli, che con l’attaccante ha un rapporto estremamente confidenziale per gli anni trascorsi insieme al Chelsea e, poi, all’Inter, ha il forte desiderio di riaverlo ancora insieme a lui anche nella nuova avventura partenopea. Il mister salentino, però, sembra non essere l’unico ad aver messo gli occhi su Lukaku.

Il Milan piomba su Lukaku: di mezzo non c’è solo il Napoli

LA SITUAZIONE – Proprio come un anno fa, dopo la separazione burrascosa con l’Inter, spunta l’interesse del Milan nei riguardi di Romelu Lukaku. A renderlo noto è Gianluca Di Marzio, nel corso del collegamento con Sky Sport 24. Il giornalista ha fatto sapere che il club rossonero si è dimostrato alquanto interessato col Chelsea, al quale ha chiesto informazioni. Fra le due squadre c’è un ottimo rapporto, considerando le operazioni fatte negli ultimi anni (vedi Tomori, Loftus-Cheek e Pulisic). Tuttavia, resta un grande ostacolo: la formula per ottenere e lasciar partire il belga. Il Milan, infatti, sarebbe disposto ad accogliere Lukaku solo in prestito. Al contrario, il Chelsea esclude questa possibilità. Il club inglese, però, nelle prossime settimane potrebbe vedersi costretto a cambiare le sue intenzioni se nessuno dovesse presentarsi alla porta disposto a pagare l’intero cartellino dell’attaccante. L’asse Milan-Chelsea per Lukaku, dunque, resterà sotto la lente d’ingrandimento per le prossime settimane.