Longhi: «Icardi-Milan? Andrebbe a Milano come quarta punta all’Inter!»

Longhi valuta la possibilità che Icardi venga acquistato dal Milan. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, pensa che l’attaccante argentino sia più propenso a tornare all’Inter.

VOLONTÀ – Bruno Longhi dice la sua sulla possibilità di vedere l’ex Inter Mauro Icardi di nuovo in Italia: «Icardi al Milan? Da quanto ne so io a Milano verrebbe volentieri addirittura per fare la quarta punta all’Inter. Lo vedrei bene in squadre che producono gioco, perché ha bisogno di essere servito. In area di rigore è un cecchino. Bisognerà vedere se il Milan potrà prendere uno che al Galatasaray ha fatto 22 reti in 24 partite. Ma si sa, il calciomercato ha delle strade infinite».