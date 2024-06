ESCLUSIVA IN − Sindaco Rozzano: «Proroga Inter ha un motivo! Attendiamo una data»

Il Sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il primo cittadino del comune milanese si è espresso sul tema stadio e sulla proroga richiesta dall’Inter. Da tifoso nerazzurro, ha un desiderio.

Sindaco Ferretti, ieri è stato nominato il nuovo CdA dalla nuova proprietà americana dell’Inter. Si aspetta, in tal senso, un’accelerata anche sul fronte stadio di Rozzano?

Non proprio, perché sappiamo tutti che bisogna attendere lo studio di fattibilità di WeBuild. E quindi dobbiamo aspettare il 30 giugno e capire cosa farà WeBuild rispetto appunto al progetto stadio e San Siro.

Sindaco, l’Inter ha l’esclusiva sui terreni di Rozzano fino al 2025.

La proroga che hanno ottenuto fino al 2025 è sicuramente una proroga che hanno portato a casa grazie ovviamente ad accordi economici. Presumo che quando si investono dei soldi su qualcosa, che è stata la richiesta di prelazione su quell’area, si investono per un motivo. Non credo che vogliano perderli.

Ha avuto contatti con l’Inter negli ultimi tempi, nella persona del Ceo Alessandro Antonello?

No, nelle ultime settimane non ci siamo contattati. Poi a maggior ragione di questo ultimo periodo dove c’è stato il cambio di proprietà. Non abbiamo avuto contatti. C’è una prelazione, una proroga, che è stata richiesta e ottenuta, che scade a gennaio 2025, e lì siamo insomma. Non ho altre informazioni.

Sindaco Rozzano grande tifoso dell’Inter: auspicio e desiderio

Piccola postilla su Giuseppe Marotta. Lei, Sindaco Ferretti, è anche un tifoso dell’Inter. Che ne pensa della sua nomina a presidente?

Credo che abbiano contato sulla continuità. Hanno visto il lavoro fatto dal management, che secondo me è un lavoro unico, tenendo la squadra a livelli altissimi e spendendo praticamente zero. Il messaggio che passa è che bisogna continuare per quella strada con le persone che fino ad oggi sono riuscite a garantire quel percorso.

Sindaco, una sfida di Champions League dell’Inter a Rozzano, che emozione sarebbe?

Un’emozione unica, soprattutto per la città, perché porterebbe a casa una notorietà, una visibilità che altrimenti non potrebbe mai ottenere.

Si ringrazia il Sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, per la cordialità e la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione parziale di questa intervista esclusiva è possibile previa citazione dell’autore (Sandro Caramazza) e della fonte (Inter-News.it) con il link al contenuto originale, come indicato nel disclaimer qui sotto.