Inter, prima del mercato ci sono tre priorità per la continuità – SM

L’Inter si sta già muovendo sul mercato, anzi lo ha già fatto da tempo acquistando Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Ora ha altre priorità, ecco quali secondo Sport Mediaset.

MERCATO – La rosa dell’Inter è stata già migliorata nei mesi precedenti da Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e l’intera dirigenza. Sono in arrivo due calciatori a parametro zero, ossia Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto. Entrambi avranno un ruolo di primo piano nella nuova squadra che verrà data a Simone Inzaghi, anche per il livello internazionale che hanno raggiunto in carriera. In queste ore si sta parlando anche di Dan Ndoye per la fascia destra dal Bologna. L’operazione è legata a Denzel Dumfries, ma le priorità in questo momento sono altre.

Inter, spazio alle priorità

TRE OBIETTIVI – Oaktree ha scelto di dare continuità alle strategie scelte con Steven Zhang da presidente. Nessuna rivoluzione, nessun cambiamento nell’organigramma che guiderà l’Inter nei prossimi anni. Per questo motivo verrà garantita la stessa linea anche tra i giocatori e per l’allenatore. Le priorità in casa nerazzurra ora sono i rinnovi, a partire da quello per Lautaro Martinez che sembra cosa fatta e dipende solo dal suo ritorno dalla Copa America. Gli altri due sono Nicolò Barella e Simone Inzaghi, che invece potrebbe firmare a breve. La continuità sono loro, la continuità è l’obiettivo di Oaktree.