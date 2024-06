Biasin: «Dumfries? Più forte di come viene dipinto. Spero resti»

Denzel Dumfries è ancora, per l’ennesima volta, nella lista dei possibili partenti per quest’estate nerazzurra. L’Inter valuta alternative, intanto Fabrizio Biasin dice la sua su X.

SICUREZZA – Il futuro dell’esterno olandese è in grandissimo dubbio. Il suo contratto in scadenza nel 2025 è una situazione da risolvere, che sia in positivo con il rinnovo o che sia in negativo con la cessione. Fabrizio Biasin esprime la sua preferenza: «Perché a certe cifre non è facile trovare di meglio. Perché è più forte di come viene dipinto. Perché è parte del gruppo da 3 anni e, nel gruppo, ci sa stare molto bene. Per il suo sorriso contagioso. Per tutto questo continuo a sperare che Denzel Dumfries resti all’Inter».