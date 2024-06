Inzaghi-Inter, il rinnovo ormai pura formalità. Manca pochissimo!

Simone Inzaghi sta per rinnovare il suo contratto con l’Inter da allenatore. La dirigenza vuole confermare il piacentino sulla panchina, ci saranno vertici importanti a breve.

PROGRAMMA – Simone Inzaghi e la dirigenza, compreso il neo-presidente Giuseppe Marotta, si incontreranno già domani per avvicinarsi all’accordo per il rinnovo di contratto. Quello attuale scade nel 2025 e per evitare di arrivare con l’acqua alla gola l’Inter vorrebbe chiudere entro tempi brevi. In realtà si tratta di una pura formalità, perché la volontà è ferrea da entrambe le parti ed è già certa la permanenza di Inzaghi. C’è da capire solo la durata del nuovo contratto.

Inzaghi-Inter, un nodo da risolvere

DURATA – L’intesa va trovata per quanto riguarda gli anni del prolungamento. Le opzioni sono due: contratto fino al 2026 con opzione per il terzo anno, oppure contratto direttamente fino al 2027. Sono dettagli, ma proprio dettagli, che non lasciano dubbi sul futuro di Inzaghi. Con il suo agente Tullio Tinti domani spera di poter vivere la giornata decisiva per la firma, anche se non c’è assolutamente fretta. La situazione è diversa da quella di Lautaro Martinez, sicuramente meno complicata. Il secondo passo verso la continuità quindi sarà Simone Inzaghi, che inizierà con l’obiettivo di ripetersi in campionato con la vittoria e di migliorare in Champions League.