De Biasi: «Handanovic? Si metta l’anima in pace, ora uomo spogliatoio!»

De Biasi si è espresso su Samir Handanovic, ormai secondo portiere dell’Inter. Lo sloveno, a detta sua, dovrà trasformarsi in uomo spogliatoio e contribuire così al successo della squadra

NUOVO RUOLO − L’attuale CT dell’Azerbaigian, Gianni De Biasi, ha parlato su TMW News: «Handanovic? Deve diventare un uomo squadra all’interno dello spogliatoio pungolando tutti i compagni. L’età passa e si deve mettere l’anima in pace per averso perso il posto da titolare. Ma nulla toglie al fatto che sia stato ed è tuttora un giocatore molto importante per l’Inter ed un ottimo portiere. Dentro lo spogliatoio, anche se può essere ai margini dal campo, è chiamato lo stesso a dare un grande contributo in prima persona».