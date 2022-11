Compagnoni: «Lautaro Martinez semi bocciato dall’Argentina? Non mi stupisce!»

Compagnoni commenta la scelta del CT dell’Argentina di lasciare in panchina Lautaro Martinez nella partita contro la Polonia. Nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista valuta le prestazioni dell’attaccante in questo Mondiale.

SEMI BOCCIATURA – Maurizio Compagnoni dice la sua sulla partenza di Lautaro Martinez dalla panchina in Polonia-Argentina (vedi formazioni). Intervenuto nello studio di Sky Sport 24, il giornalista afferma: «Semi bocciatura per Lautaro Martinez. Però c’è da dire che non gioca uno qualunque al suo posto. Gioca comunque un ragazzo di grande talento che è Julián Alvarez. Quest’anno sta facendo bene al Manchester City. Non benissimo solo perché fa fatica a giocare da titolare, essendoci Erling Haaland in squadra. Però, anche se è un giocatore di grandissimo talento, non credo sia superiore a Lautaro. Questa di Lionel Scaloni non la trovo una scelta sbalorditiva. Con quel sistema di gioco è impossibile farli giocare insieme. Lautaro non ha fatto bene con l’Argentina ma se il CT non avesse avuto a disposizione uno come Alvarez oggi avremmo visto l’attaccante dell’Inter di nuovo titolare». A pochi minuti dall’inizio della partita del Mondiale, questo il pensiero di Compagnoni su Lautaro Martinez.