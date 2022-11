VIDEO – TG Inter-News: tutte le ultime notizie sul mondo nerazzurro | 30 novembre 2022

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! In meno di 180 secondi il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nella puntata odierna focus in particolare sugli aggiornamenti che arrivano in chiave Inter dai Mondiali in Qatar, con Lautaro Martinez che partirà dalla panchina in Polonia-Argentina. C’è spazio anche per il mercato, occhio alla voce Kessié. Tra gli altri argomenti di discussione, le parole di Alberto Fontana in esclusiva per Inter-News nonché l’ultimo giorno per le votazioni dell’Hall of Fame nerazzurro. In conduzione Romina Sorbelli.

TG NERAZZURRO − Tra pochissimo inizierà Polonia-Argentina, che decreterà i verdetti anche del gruppo C. Non dal primo minuto Lautaro Martinez, Scaloni ha fatto la sua scelta. Nel pomeriggio sempre da Qatar è arrivata l’eliminazione della Danimarca dell’ex nerazzurro Christian Eriksen. Tra un mese ormai sarà ufficialmente calciomercato, con l’Inter vigile su Kessié e non solo. All’interno del nostro tg ci sarà anche spazio all’intervista esclusiva dell’ex portiere Alberto Fontana e alle votazioni dell’Hall of Fame, oggi ultimo giorno .Tutto questo nell’appuntamento odierno del TG Inter-News, condotto dalla nostra redattrice Romina Sorbelli. Di seguito il TG IN di mercoledì 30 novembre 2022 pubblicato sulla Inter-News Web TV ( − Tra pochissimo inizierà, che decreterà i verdetti anche del gruppo C. Non dal primo minuto Lautaro Martinez, Scaloni ha fatto la sua scelta. Nel pomeriggio sempre da Qatar è arrivata l’eliminazione della Danimarca dell’ex nerazzurro Christian Eriksen. Tra un mese ormai sarà ufficialmente calciomercato, con l’Inter vigile sue non solo. All’interno del nostro tg ci sarà anche spazio all’intervista esclusiva dell’ex portiere Alberto Fontana e alle votazioni dell’Hall of Fame, oggi ultimo giorno .Tutto questo nell’appuntamento odierno del, condotto dalla nostra redattrice. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla iscriviti subito! ).

TG Inter-News su sito, app e social: tutte le info

SEGUICI OVUNQUE – Non perdere nessuna edizione del TG IN nerazzurro e nessun video grazie alla nostra Web TV su YouTube e non solo. Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra testata giornalistica. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale).